Lukasz Czuku

Kwalifikacje do IO: dwa kroki do Paryża!

Reprezentacja Polski 3x3 kobiet pokonała Hongkong w ostatnim spotkaniu grupowym turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich i awansowała do półfinału!

Polki nie miały większego problemu z pokonaniem gospodyń turnieju - już na samym początku wypracowały pięciopunktową przewagę 6:1. Kolejne skuteczne akcje naszych zawodniczek tylko potwierdzały ich dominację na parkiecie. Po celnym rzucie za dwa punkty Marissy Kastanek biało-czerwone prowadziły już 11:3 i jedynym pytaniem było tylko czy wygrają one przed czasem. Hongkong chciał się pożegrać ze swoją publicznością z twarzą, dlatego kolejne ataki reprezentantek gospodarzy spowodowały, że podwoiły swój dorobek punktowy. Polki miały natomiast swój cel - dążyły do zdobycia dwudziestego pierwszego oczka. Mimo celnych rzutów w ostatniej minucie, ta sztuka się nie udała i spotkanie skończyło się zwycięstwem biało-czerwonych 17:7.

Wbrew pozorom małe punkty były dość istotne, bo Węgry niespodziewanie przegrały z Egiptem 17:20, a to z kolei spowodowało, że do ustalenia kolejności potrzebne było porównanie średniej puntków zdobytych przez trzy zespoły z dwoma zwycięstwami. Najlepszy bilans miały Węgierki i to one zajęły pierwsze miejsce w grupie A. Polska awansowała z drugiej pozycji i w niedzielnym półfinale zagra z Holandią (mecz o 9:55).

POLSKA - HONGKONG 17:7

Klaudia Sosnowska 7, Marissa Kastanek 5, Aleksandra Zięmborska 5, Aldona Morawiec 0.

Półfinał:

HOLANDIA - POLSKA 14 kwietnia, 9:55