Koniec kariery Aarona Cela

Zaczynał w 2005 roku w Le Mans, kończy w 2024 w Toruniu. A po drodze były również występy w Brest, Boulazac, Nantes, Turowie Zgorzelec, Stelemcie Zielona Góra, Monaco i Gravelines Dunkierka. Koszykarzem Polskiego Cukru Toruń jest od 2017 roku, a przestanie nim być dokładnie 27 kwietnia. Wtedy bowiem zakończy się sezon dla toruńskiej drużyny, wtedy też Aaron Cel zakończy swoją koszykarską karierę. W poniedziałek koszykarz oficjalnie przekazał mediom informację, że przechodzi na sportową emeryturę.

- Aaron to bezwzględnie jedna z tych postaci, o której możemy powiedzieć „legenda”. 11 lat w Polsce, do tego kilka lat gry we Francji, mistrzostwo Polski, Puchar Polski, wiele medali, trofeów czy nagród indywidualnych, a także ponad 100 meczów w reprezentacji Polski, wliczając w to grę na Mistrzostwach Świata czy Mistrzostwach Europy. To naprawdę kawał kariery. Ale Aaron Cel to nie tylko świetny zawodnik. To przede wszystkim świetny, pozytywny człowiek, zarażający innych swoim optymizmem. Miałem wielką przyjemność oglądać go z orzełkiem na piersi, gdy Polska - po raz pierwszy po 50 latach - grała na Mistrzostwach Świata w Chinach, a następnie na wspaniałym EuroBaskecie 2022, który - także dzięki jego doświadczeniu i wiedzy - Polska zakończyła na historycznym 4. miejscu. Wielka kariera, wspaniała postać - mówi Prezes Polskiego Związku Koszykówki, Radosław Piesiewicz.

Aaron Cel zagrał w reprezentacji Polski 108 meczów, rzucając łącznie 736 punktów. W kadrze prowadzonej przez Mike’a Taylora a następnie Igora Milicicia występował na Mistrzostwach Europy trzykrotnie: w 2015 roku we Francji, 2017 w Finlandii oraz 2022 w Czechach i Niemczech. W 2019 grał na Mistrzostwach Świata w Chinach, na których Polska zajęła 8. miejsce.

W latach 2011-2013 występował w barwach PGE Turowa Zgorzelec, z którym wywalczył wicemistrzostwo Polski. Następnie przez dwa lata grał w Stelmecie Zielona Góra, z którym zdobył mistrzostwo Polski oraz Puchar Polski. Przez siedem ostatnich lat bronił barw Polskiego Cukru Toruń - w tym czasie zdobył wicemistrzostwo Polski, brązowy medal, Puchar Polski i Superpuchar Polski.

- Ikona polskiej koszykówki ostatniej dekady. Zawsze waleczny i skuteczny, a jednocześnie elegancki i grający z szacunkiem dla rywali. Gdziekolwiek grał, zawsze zdobywał sympatię kibiców, ale też zyskiwał respekt ze strony fanów drużyn przeciwnych. Wartościowy człowiek, ważna osobowość, idol i wybitny koszykarz. Cieszę się, że przez kilka lat dzieliliśmy szatnię i razem świętowaliśmy sukcesy - mówi Łukasz Koszarek, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki, który z Celem grał w Zielonej Górze oraz reprezentacji Polski.

Polski Związek Koszykówki uhonoruje symbolicznie karierę Aarona Cela podczas najbliższego meczu reprezentacji Polski w naszym kraju.

Dziękujemy, Aaron!