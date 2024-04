AW

Staże trenerskie przy Kadrach Narodowych 2024

- Serdecznie zachęcamy do składania aplikacji na staże trenerskie przy młodzieżowych Kadrach Narodowych. Staże są doskonałą formą podnoszenia własnych kwalifikacji, jak i zdobywania kolejnego doświadczenia w pracy szkoleniowej. W przeszłości praktykę trenerską ukończyło wielu znakomitych polskich szkoleniowców, którzy obecnie pracują przy Kadrach Narodowych, Kadrach Wojewódzkich, a także klubach sportowych prowadzących młodzieżowe programy szkoleniowe. Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi kryteriami tegorocznych stażów i przesyłania zgłoszeń - mówi Karol Gryko, Dyrektor Wydziału Sportowego Biura PZKosz.

KADRY NARODOWE KOBIET 5x5

1) U20K - Wałbrzych, 26.05-08.06.2024 (13 dób), trener Michał Snochowski

koszt uczestnika 1183,00 zł (13 x 260,00 x 35%) - 2 osoby

2) U18K – Wałbrzych, 22.06-04.07.2024 (12 dób), trener Robert Pieczyrak

koszt uczestnika 1092,00 zł (12 x 260,00 x 35%) - 2 osoby

3) U16K – Pruszków, 02-11.07.2024 (9 dób), trener Maciej Brodziński

koszt uczestnika 828,45 zł (9 x 263,00 x 35%) - 2 osoby

4) U15K – Pruszków, 04-09.06.2024 (5 dób), trener Anna Talarczyk

koszt uczestnika 449,75 zł (5 x 257,00 x 35%) - 2 osoby

5) U14K – COS Giżycko, 13-20.07.2024 (7 dób), trener Rafał Czyszpak

koszt uczestnika 428,75 zł (7 x 175,00 x 35%) - 2 osoby

6) U14K – COS Giżycko, 21-28.07.2024 (7 dób), trener Rafał Czyszpak

koszt uczestnika 428,75 zł (7 x 175,00 x 35%) - 2 osoby

KADRY NARODOWE MĘŻCZYZN 5x5

1) U20M – Szczecin, 03-12.06.2024 (9 dób), trener Arkadiusz Miłoszewski

koszt uczestnika 677,25 zł (9 x 215,00 x 35%) - 2 osoby

2) U18M – Gniewino, 10-21.06.2024 (11 dób), trener Krzysztof Roszyk

koszt uczestnika 1193,50 zł (11 x 310,00 x 35%) - 2 osoby

3) U16M – COS Władysławowo, 23.06-03.07.2024 (10 dób), trener Marcin Kloziński

koszt uczestnika 613,00 zł (10 x 175 x 35%) 2 osoby

4) U15M – COS Giżycko, 15-21.07.2024 (6 dób), trener Tomasz Niedbalski

koszt uczestnika 367,50 zł (6 x 175 x 35%) - 2 osoby

5) U14M – COS Wałcz, 22.07-27.07.2024 (5 dób), trener Rafał Gil

koszt uczestnika 306,00 zł (5 x 175,00 x 35%) - 2 osoby

6) U14M – COS Wałcz, 27.07-01.08.2024 (5 dób), trener Rafał Gil

koszt uczestnika 306,00 zł (5 x 175,00 x 35%) - 2 osoby

Zgłoszenia w formie e-maila proszę przysyłać na adres:



1) Staże przy KN żeńskich 5x5 (t.gniedziuk [at] pzkosz.pl) w terminie do 06.05.2024

2) Staże przy KN męskich 5x5 (m.szelagowski [at] pzkosz.pl) w terminie do 06.05.2024



Zgłoszenie kandydata (kandydatki) w wersji elektronicznej (plik w formacie .ppt/.pptx) do udziału w wyżej wymienionych stażach powinno zawierać:

- dane kandydata (imię i nazwisko, rok urodzenia, telefon, e-mail);

- aktualne miejsce pracy (klub, szkoła);

- krótki opis osiągnięć w dotychczasowej pracy szkoleniowej;

- wskazanie, na które zgrupowanie dany kandydat chciałby zostać zakwalifikowany;

- uzasadnienie – dlaczego chciałbym uczestniczyć w stażu przy Kadrach Narodowych.



Potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału w stażu zostanie wysłane e-mailem zwrotnym do zainteresowanych osób najpóźniej do dnia 13.05.2024.

W przypadku pytań proszę o kontakt - Karol Gryko, k.gryko [at] pzkosz.pl, 885 881 814