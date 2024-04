AW

Szybki koniec ćwierćfinałów w 2LM

Nie będzie trzecich spotkań w żadnej z ćwierćfinałowych par w 2 Lidze Mężczyzn, a do dalszego etapu zmagań nie awansowali dwaj zwycięzcy grup! W najlepszej czwórce nie znalazł się najlepszy w grupie D PGE GiEK Turów Zgorzelec, który został wyeliminowany przez OPTeam Resovię Rzeszów. Zwycięska w grupie C BS Polonia Bytom nie sprostała zaś KSK Ciech Noteć. Drugie spotkanie w Inowrocławiu obserwował z trybun komplet publiczności.

Czterech uczestników tegorocznych zmagań ćwierćfinałowych 2 Ligi Mężczyzn rywalizowało na tym etapie w poprzednim sezonie. Wówczas awansu nie udało się wywalczyć m.in. drużynom z Łodzi, Warszawy i Prudnika. Pogoń w 1/4 okazała się gorsza od ostatecznie czwartej siły rozgrywek KSK Ciech Noteć Inowrocław.

Tym razem klub z opolszczyzny został wyeliminowany przez Energa Basket. Mecz w Warszawie rozstrzygnął się w czwartej kwarcie, którą gospodarze wygrali różnicą 18 punktów. Goście w pierwszej części spotkania w Prudniku zagrali niezwykle skutecznie, wygrywając 10 minut owarcia aż 35:14!

Budowanie przewagi kluby ze stolicy rozpoczął Karol Dębski, ale później jego obowiązki przejął Mateusz Górka. W kolejnych minutach w zdobywanie punktów włączyli się jeszcze Mateusz Bryniarski i Damian Tokarski.

W kolejnych minutach Energa Basket utrzymywała bezpieczną przewagę, dopiero w czwartej kwarcie pozwalając miejscowym na większą serię punktową 7:0.

Mateusz Górka, który trafił 9 z 10 rzutów z gry zakończył spotkanie z dorobkiem 26 punktów, 6 zbiórek, 5 asyst, 2 bloków i świetnym wskaźnikiem Evaluation 35. Energa Basket dużo korzystała także na doświadczeniu podkoszowego Karola Dębskiego, który oprócz punktów, umiejętnie otwierał drogę do kosza kolegom (21 pkt, 7 zbiórek i 8 asyst). 21 punktów dla Pogoni rzucił Grzegorz Mordzak. Niestety groźnej kontuzji doznał Stanferd Sanny.

Rozpędzonej OPTeam Resovii nie zatrzymał PGE GiEK Turów. Ekipa z Podkarpacia wygrała już 22. spotkanie z rzędu, choć drugie starcie z klubem z przygranicznego miasta było zacięte do samego końca. W czwartej kwarcie Bieszczadzkie Wilki miały przewagę, ale po trójce Huberta Kruszczyńskiego, a następnie jego dwóm rzutom wolnym przewaga gospodarzy zmniejszyła się do wyniku 78:76. Faulowany Dawid Zaguła pewnie wykonał jednak rzuty wolne, zapewniając swojej drużynę wygraną, dającą awans do najlepszej czwórki rozgrywek.

Rozgrywający OPTeam Resovii zakończył spotkanie z dorobkiem 18 punktów. PGE GiEK do wygranej nie wystarczyło szóste w sezonie double-double Kamila Zywerta - 11 punktów i 16 asyst. Całe spotkanie na ławce rezerwowych spędził Michał Gabiński.

Dwie rundy wyżej niż przed rokiem, ale poniżej oczekiwań sezon zakończyły Enea Żubry Chortem Białystok. Zespół z Podlasia musiał uznać wyższość ŁKS Coolpack Łódź, prowadząc tylko na początku. Na przełomie pierwszej połowy gospodarze stracili 14 punktów z rzędu i znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, z której nie potrafili wyjść już do końca zawodów.

Podopieczni Krzysztofa Kalinowskiego często decydowali się na rzuty spod kosza bądź półdystansu, ale byli w tym elemencie mniej skuteczni niż rywale. Źle wykonywali też rzuty wolne - 19 na 40 za jeden punkt. Po 12 punktów dla ŁKS Coolpack rzucili Kacper Dominiak i Igor Urban. 11 zbiórek zanotował Jakub Karwowski.

BS Polonia Bytom jako jedyny z uczestników ćwierćfinałów rozegrała we wcześniejszej rundzie trzy mecze, a teraz plany o szybkim powrocie do Pekao S.A. 1 Ligi Mężczyzn będzie musiała odłożyć na kolejny sezon.

W Inowrocławiu kluczowa okazała się druga kwarta, w której miejscowi uzyskali prowadzenie, powiększając korzystny dla siebie wynik w kolejnych minutach. Na początku czwartej kwarty po punktach rezerwowego Mateusza Stańczuk, a wcześniej innego zmiennika Michał Samolak KSK Ciech Noteć wywalczyłą najwyższe prowadzenie 90:73.

Dobrze w polu trzech sekund wypadł Darrell Harris - 13 punktów i 15 zbiórek. Najlepszym punktującym miejscowych Piotr Robak - 19 punktów. Tyle samo w drużynie BS Polonii miał Krzysztof Wąsowicz.

III runda – ćwierćfinał - do dwóch zwycięstw (1-1-1), 20.04.2024, 27.04.2024 i ew. 01.05.2024

Stan rywalizacji - 2:0 dla Energa Basket

Stan rywalizacji - 2:0 dla OPTeam Resovia

Stan rywalizacji - 2:0 dla ŁKS Coolpack

Stan rywalizacji - 2:0 dla KSK Ciech Noteć

Zwycięzcy uzyskali prawo gry w IV rundzie (półfinał), pokonani zajmują miejsca 5-8.

IV runda – półfinał - do dwóch zwycięstw (1-1-1), 04.05.2024, 11.05.2024, 15.05.2024

ŁKS Coolpack Łódź (A1) - OPTeam Resovia Rzeszów (C3)

Energa Basket Warszawa (B1) - KSK Ciech Noteć Inowrocław (A2)



Zwycięzcy uzyskują prawo gry w V rundzie (finał) i prawo gry w Bank Pekao S.A. 1 Lidze Mężczyzn, pokonani uzyskują prawo gry w V rundzie (o trzecie miejsce).

V runda – finał - mecz i rewanż, 18.05.2024 i 25.05.2024

grają zwycięzcy półfinałów

V runda – o trzecie miejsce - do dwóch zwycięstw (1-1-1), 18.05.2024, 22.05.2024 i ew. 26.05.2024

grają pokonani w półfinałach

Zwycięzca uzyskuje prawo gry w Bank Pekao S.A. 1 Lidze Mężczyzn