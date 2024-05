AW

KobieTywGrze w Poznaniu

Turniej finałowy Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 17 kobiet to nie tylko emocje na parkiecie, ale także okazja do poważnych rozmów o koszykówce. Pod okiem byłych zawodniczek, sędziów oraz psychologa sportu w Poznaniu odbyły się warsztaty „KobieTYwGrze" poświęcone planowaniu życia po zakończeniu kariery sportowej.