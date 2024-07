Turniej międzynarodowy kadry kobiet w Poznaniu

Reprezentacja Polski letni okres przygotowawczy rozpoczęła w Krakowie, skąd po kilku dniach udała się do Wałbrzycha. Na Dolnym Śląsku zespół prowadzony przez trenera Karola Kowalewskiego rozegrał dwa mecze towarzyskie ze Słowacją, które zakończyły kolejne zgrupowanie.

Polska - Słowacja 86:44

Najwięcej punktów dla Polski rzuciły: Agnieszka Skobel 13, Weronika Telenga 11, Martyna Pyka 10

Polska - Słowacja 71:53

Najwięcej punktów dla Polski rzuciły: Julia Piestrzyńska 11, Weronika Telenga 9, Anna Makurat 8

Ostatnim etapem będzie turniej międzynarodowy, który rozegrany zostanie w dniach 12-14 lipca w Hali Sportowej Cantrum Sportu Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 4. Udział w nim oprócz reprezentacji Polski wezmą uczestnicy Igrzysk Olipijskich w Paryżu – Niemcy i Portoryko oraz Portugalia.

- Od 25 lat reprezentacja Polski seniorek nie zagrała w Poznaniu meczu, stąd tez propozycja od władz Polskiego Związku Koszykówki i trenera drużyny Karola Kowalewskiego żeby takie wydarzenie odbyło się właśnie w tym mieście. Bardzo cieszymy się, że taki turniej może odbyć się w lipcu w hali Politechniki Poznańskiej. Jest to dla nas i dla miasta, ogromne wydarzenie sportowe! Turniej będzie mocno obsadzony, gdyż zagrają w nim zespoły biorące udział w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu – Niemcy oraz Portoryko. Czwartym zespołem, jaki weźmie udział w rywalizacji będzie Portugalia. Podczas turnieju seniorek, odbędzie się również turniej młodzieżowy kadry do lat 16. Tak więc od 12 do 14 lipca czeka na wszystkich wiele sportowych wydarzeń! Do szerokiego składu powołanych jest wiele zawodniczek, wywodzących się z poznańskich klubów. Mam nadzieję, że wszystkie mecze oglądać będzie komplet publiczności – powiedział Łukasz Zarzycki, prezes Wielkopolskiego Związku Koszykówki.

Skład reprezentacji Polski:

- Julia Niemojewska

- Aleksandra Wojtala

- Anna Pawłowska

- Anna Makurat

- Agnieszka Skobel

- Emilia Kośla

- Julia Piestrzyńska

- Klaudia Gertchen

- Martyna Pyka

- Anna Jakubiuk

- Liliana Banaszak

- Olga Trzeciak

- Aleksandra Parzeńska

- Ewelina Śmiałek

- Kamila Borkowska

Terminarz turnieju w Poznaniu:

12 lipca

16:00 Portugalia - Niemcy

18:30 Polska – Portoryko

13 lipca

16:00 Portugalia - Portoryko

18:30 Niemcy – Polska

14 lipca

11:00 Portoryko - Niemcy

13:30 Polska – Portugalia

Wstęp na cały turniej jest bezpłatny

Akredytacje na turniej kadry kobiet w Poznaniu

***

Biało-czerwone po dwóch meczach kwalifikacyjnych do EuroBasketu 2025, zajmują 2. Miejsce w tabeli grupy C z bilansem 1-1. W pierwszym meczu pokonały na wyjeździe mistrzynie Europy – Belgię 67:62, a w kolejnym spotkaniu musiały uznać wyższość Litwy. Przyjezdne pokonały po dogrywce Polskę 75:73 i to one są liderkami grupy.

Kolejne mecze kwalifikacyjne rozegrane zostaną 7 oraz 10 listopada, kolejno z Azerbejdżanem oraz w rundzie rewanżowej z Belgią.

Mecze kwalifikacyjne do EuroBasketu 2025:

7.11.2024 Azerbejdżan – Polska

10.11.2024 Polska – Belgia

6.02.2025 Litwa – Polska

9.02.2025 Polska – Azerbejdżan

Tabela grupy C:

1. Litwa 2-0

2. Polska 1-1

3. Belgia 1-1

4. Azerbejdżan 0-2