Lukasz Czuku

WS: Polki czwarte we Fryburgu

Reprezentacja Polski kobiet zajęła czwarte miejsce w turnieju cyklu Women's Series we Fryburgu.

Dla Polek zawody w Szwajcarii były czwartymi w ramach cyklu w tym sezonie. Świetnie rozpoczęły, bo wygrały grupę. W pierwszym spotkaniu mierzyły się z mocną drużyną Hiszpanii. Od początku grały z dużą wiarą w końcowy triumf, mecz był jednak bardzo wyrównany. Biało-czerwone utraciły prowadzenie po raz pierwszy po czterech minutach meczu (9:10). Przewaga Hiszpanek wynosiła już nawet cztery punkty, ale wtedy błysnęła skutecznością Amalia Rembiszewska, która zdobyła cztery oczka z rzędu i dobrowadziła do wyrównania. Wojna nerwów zaczęła się na dwie minuty przed kończem spotkania - najwięcej zimnej krwii wykazała Weronika Wesołowska, która przy stanie 19:19 wykorzystała dwa rzuty wolne i zapewniła Polkom wygraną. Nasza reprezentacja przypieczętowała pierwsze miejsce w grupie pewną wygraną ze Szwajcarią 21:9.

W ćwierćfinale zmierzyliśmy się z Czechami. To spotkanie również miało sporą dramaturgię. W ostatniej sekundzie meczu Weronika Wesołowska doprowadziła do wyrównania 14:14, a w dogrywce błysnęła celnym rzutem za dwa Aldona Morawiec. W pólfinale za mocne dla biało-czerwonych okazały się Holenderki, które pokonały nasz zespół 17:12. Ostatecznie Polki zostały sklasyfikowane na czwartym miejscu, miały tyle samo zwycięstw i punktów co trzecie Stany Zjednoczone - zostały niżej sklasyfikowane przez niższe miejsce w rankingu.

Polska zajmuje szóste miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu Women's Series - do turnieju finałowego awansuje osiem ekip. Kolejny raz biało-czerwone zagrają w WS w Bordeaux (9-10 lipca).