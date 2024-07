AW

Kadra U20 kobiet rozpoczęła EuroBasket

Początek spotkania wyrównany, ale wraz z upływem minut zaznaczyła się przewaga Polek. Nasz zespół zanotował w drugiej części spotkania małą serię punktową (8:0), która w trzeciej odsłonie powiększył do 14 punktów rzuconych z rzędu.

Zgodnie z przedmeczowymi analizami rywalki dużo i często rzucały z dystansu, ale Biało-Czerwone były na to przygotowane. Do tego same były w dobrej dyspozycji rzutowej. Zwłaszcza Agata Makurat, która trafiła 5 z 10 prób z dystansu, do tego dobrze broniąc dostępu do własnej tablicy - 10 zbiórek w defensywie.

- Mecze otwarcia każdego turnieju bywają trudne, bo wszystko jest nowe, łącznie z salą. Dzisiaj jednak od początku graliśmy na swoich zasadach i zaprocentowało wszystko, co ćwiczyliśmy w okresie przygotowawczym. Pomimo, że w czwartej kwarcie przewaga bardzo stopniała i Finki odrobiły znaczną część strat, to wytrzymaliśmy trudniejszy moment, pokazując w końcówce swoją siłę jako zespół. Tym bardziej cieszy nas to zwycięstwo. Może dla niektórych jest to wygrana różnicą tylko 11 punktów, ale na EuroBaskecie U20 dywizji A nie ma słabych zespołów i tym bardziej jestem zadowolony ze swoich zawodniczek i z tego zwycięstwa - podsumował Michał Snochowski, trener główny kadry U20.

Kolejny mecz Polki rozegrają w niedzielę z Turcją, która w pierwszym dniu rywalizacji przegrała z Włochami 50:74. Początek zawodów o godzinie 12 polskiego czasu.

Polska - Finlandia 64:53 (17:15, 20:6, 16:15, 11:17)

Polska: Agata Makurat 20 (5), Aleksandra Burzyńska 15 (2), Dominika Ullmann 9 (2), Justyna Adamczuk 6, Karolina Ułan 5, Nicola Tomasik 3, Nicola Batura 2, Martyna Goszczyńska 2, Malina Piasecka 2, Agata Gilmajster 0.

Najwięcej dla Finlandii: Elina Aarnisalo 27 (6), Albina Syla 12.