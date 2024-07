Lukasz Czuku

Skład reprezentacji Polski 3x3 na IO ogłoszony!

O medale w najważniejszej imprezie czterolecia zagrają Adrian Bogucki, Filip Matczak, Michał Sokołowski i Przemysław Zamojski. Polacy wywalczyli awans w turnieju kwalifikacyjnym, który rozegrany został w maju w Debreczynie. Dostarczyli kibicom niezwykłych emocji, praktycznie każde ze spotkań miało swoją historię, a zwycięstwa były wydzierane w samych końcówkach. Biało-czerwoni wyszli z trudnej grupy po porażce z Mongolią i zwycięstwach z Japonią i Belgią (oba spotkania wygrane jednym punktem). W ćwierćfinale nasi reprezentanci przegrywali z Austrią 17:19, a jednak wyciągnęli mecz i zwyciężyli 21:19. W półfinale byli słabsi od Litwinów i o ostatni bilet do Paryża mieli powalczyć z Mongolią. Tu po raz kolejny pokazali charakter - ze stanu 13:17 doprowadzili do remisu i dogrywki. W niej za dwa punkty trafił Przemysław Zamojski i przypieczętował awans. By dodać dramaturgii warto przypomnieć, że kapitan Polaków i Filip Matczak grali z kontuzjami, które odnieśli w trakcie turnieju.

Trener Piotr Renkiel od początku wierzył w przepustkę na Igrzyska, ufał też zawodnikom, na których postawił. - Cała wyselekcjonowana czwórka jest w pełni sił i wierzy w cel, jaki przed sobą postawiliśmy po awansie. To grupa z ogromnym potencjałem, a ogranicza nas tylko czas pozostały do pierwszego meczu przeciwko gospodarzom. Kwalifikacje w Debreczynie i trudności z jakimi się mierzyliśmy, pozwoliły szybko stworzyć kolektyw. Widzieliśmy jak mogą się uzupełniać i wspierać, a to niezwykle ważne w budowaniu chemii i DNA zespołu - argumentuje wybór składu trener reprezentacji Polski.

Adrian Bogucki, Filip Matczak i Michał Sokołowski zadebiutują w najważniejszej imprezie sportowej na świecie. Sokół miał jeszcze szansę wyjazdu do Paryża z kadrą 5x5, ale podczas turnieju kwalifikacyjnego w Walencji Polakom nie udało się wywalczyć przepustki. - W ostatnich tygodniach skupiłem się całkowicie na koszykówce 5x5 i turnieju kwalifikacyjnym. Po powrocie do domu i krótkim odpoczynku, omówię wszystkie szczegóły przygotowań ze sztabem szkoleniowym. Możliwość reprezentowania Polski podczas igrzysk to szczególne wyróżnienie dla każdego sportowca - ocenił Michał Sokołowski. Dla Przemysława Zamojskiego i trenera Piotra Renkiela będzie to drugi raz na IO - trzy lata temu dostąpili zaszczytu reprezentowania barw narodowych w Tokio. Wtedy po raz pierwszy koszykówka 3x3 pojawiła się na Igrzyskach. - Jest to największy zaszczyt i duma, że mogę reprezentować Polskę po raz drugi na Igrzyskach. Zostawimy całe serce i wszystko co mamy w nogach na arenie, mocno wierzę w to, że będziemy grać do ostatniego dnia i wrócimy z upragnionym medalem - optymistycznie zakończył Przemysław Zamojski.

#15 Adrian BOGUCKI

Data ur.: 18.11.1999

Wzrost: 215 cm

Miejsce w rankingu FIBA 3x3: 174

#2 Filip MATCZAK

Data ur.: 18.09.1993

Wzrost: 187 cm

Miejsce w rankingu FIBA 3x3: 918

#3 Michał SOKOŁOWSKI

Data ur.: 11.12.1992

Wzrost: 196 cm

Miejsce w rankingu FIBA 3x3: 2208

#8 Przemysław ZAMOJSKI

Data ur.: 16.12.1986

Wzrost: 193 cm

Miejsce w rankingu FIBA 3x3: 115

Mecze Polaków na Igrzyskach:

30 lipca, 22:05 Francja - Polska

31 lipca, 22:35 USA - Polska

1 sierpnia, 13:25 Polska - Litwa

1 sierpnia, 19:35 Chiny - Polska

2 sierpnia, 10:35 Polska - Holandia

2 sierpnia, 22:05 Polska - Serbia

4 sierpnia, 18:00 Łotwa - Polska