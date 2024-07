Eurobasket U20 w Gdyni startuje w sobotę. Dziś sparing z Litwą

W dniach 13-21 lipca Gdynia będzie gospodarzem Mistrzostw Europy do lat 20 w koszykówce. Najlepsi zawodnicy Starego Kontynentu przez 9 dni rozegrają w Polsat Plus Arenie Gdynia i Hali Gier Gdyńskiego Centrum Sportu 56 spotkań. Dziś ostatni sprawdzian biało-czerwonych, którzy o 18 zmierzą się z Litwą.

- 16 najlepszych zespołów Starego Kontynentu walczyć będzie o tytuł Mistrza Europy w dniach 13-21 lipca

- Przez 9 dni w Polsat Plus Arenie Gdynia i Hali Gier GCS rozegranych zostanie 56 spotkań

- Miasto Gdynia melduje gotowość i ściska kciuki za biało-czerwonych

Gdynia ma turniejowe doświadczenie i koszykarskie tradycje

Imprezy rangi mistrzowskiej odbywają się w tu regularnie a koszykarskie korzenie miasta z morza sięgają głęboko, dlatego w mieście czuć już atmosferę sportowego święta. To właśnie ta dyscyplina jest od wielu lat jedną z wizytówek Gdyni, której żeńskie i męskie zespoły mają na swoim koncie liczne sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej.

– Czuję sentyment, bo sama trenowałam koszykówkę. Jako miasto-gospodarz czujemy ekscytację, nie mamy tremy ani sportowej, ani organizacyjnej. Gdynia nie po raz pierwszy organizuje wydarzenie koszykarskie o takim formacie – komentuje Aleksandra Kosiorek, prezydent miasta Gdyni. – Nasze tradycje w tej dyscyplinie sportu są dość duże, odznaczone wieloma tytułami i osiągnięciami. Trzymamy kciuki za wszystkie reprezentacje, ale oczywiście szczególnie za naszą. Polsat Plus Arena Gdynia jest gotowa na organizację tego przedsięwzięcia. Jestem pełna sportowego ducha kibica – podsumowuje.

To będzie bez wątpienia wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla miłośników koszykówki, ale i dla przyszłych gwiazd tego sportu. Pełną gotowość do turnieju potwierdza także wiceprezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański: – Polski Związek Koszykówki i miasto Gdynia są gotowe na organizację tej imprezy. Przygotowania trwały ponad rok, to duże przedsięwzięcie logistyczne. Gdynia to miasto sportu, a szczególnie koszykówki. Koszykówka seniorska odniosła duże sukcesy. Chcielibyśmy, aby młodzieżowy basket zbliżył się do tego typu osiągnięć. Na poziomie młodzieżowym wygrywanie nie jest jednak najważniejsze. Ci młodzi zawodnicy mają dopiero w przyszłości decydować o obliczu kadry seniorskiej. W młodzieżowej koszykówce chodzi o święto i radość z samej gry – dodaje.

Praca u podstaw i promocja koszykówki

W Gdyni od lat funkcjonuje piramida szkoleniowa, a koszykarskie sukcesy mają miejsce nie tylko na parkietach seniorskich. Nie jest to efekt przypadku, a systemowych rozwiązań i pracy w akademiach. To przekłada się także na występy w kadrze narodowej:

– W pewnym sensie ten turniej jest kultywowaniem koszykarskiej tradycji, która w Gdyni przecież ma dość długą historię. Mamy młodzieżówki, które odnoszą wiele sukcesów. O tym, jak zdolnych mamy koszykarzy pokazał choćby rozgrywany nie tak dawno turniej Masterlease 3x3 Gdynia. Mistrzostwa Europy U20 pięknie wpisują się w to, co w Gdyni robimy – mówi Tomasz Augustyniak, wiceprezydent Gdyni.

– Cieszę się, że w Gdyni jest piramida szkoleniowa. To przekłada się na to, że ci zawodnicy nie tylko zdobywają medale, ale również trafiają do reprezentacji narodowej. Liczymy na dobry wynik, to z pewnością będzie znakomita promocji koszykówki. Gdynia potrafi organizować imprezy najwyższej europejskiej rangi. Zawsze przekładało się to na wzrost zainteresowania koszykówką nie tylko w Gdyni, ale także w całym regionie – podkreśla Marcin Korpolewski, członek zarządu PZKosz, wiceprezes Pomorskiego Związku Koszykówki.

Polacy z dopingiem na trybunach i sportowym wyzwaniem

To z pewnością nie będzie łatwy turniej dla biało czerwonych, którzy w fazie grupowej trafili na reprezentacje Francji, Gracji i Serbii. W tej kolejności rozegrają meczu w sobotę, niedzielę i poniedziałek punktualnie o 18.00. Wsparcia będą mogli szukać na trybunach.

– Po losowaniu fazy grupowej żartowaliśmy sobie, że brakuje nam jeszcze Hiszpanii. Mieliśmy duże szczęście i bardzo cieszymy się, że gramy u siebie, w Gdyni – zaznacza Arkadiusz Miłoszewski, trener reprezentacji Polski. – W życiu musi być jednak równowaga i mieliśmy pecha w losowaniu. Francja ma mnóstwo świetnych zawodników, Serbia to mistrz Europy U18, Grecja w sparingach pokazała się jako silny zespół. Chcemy coś zrobić dla polskiej koszykówki. Sukcesy młodzieżowych reprezentacji w przyszłości przeniosą się na kadry seniorskie. Wszystkie zespoły, które tutaj przyjeżdżają marzą o tym, aby zagrać decydujące mecze w niedzielę 21 lipca – podsumowuje szkoleniowiec.

Skład drużyny to mieszanka talentów z lokalnych drużyn, takich jak Jakub Szumert i Maciej Nagel, oraz graczy ORLEN Basket Ligi, m.in. Kuba Piśla, Hubert Lipiński i Aleksander Busz. W składzie znajdują się również zawodnicy z NCAA – Anthony Wrzeszcz i Conrad Luczynski.

Historia turnieju

EuroBasket U20 jest rozgrywany od 1992 roku i od tego czasu stał się jednym z najważniejszych turniejów młodzieżowych w Europie. Polska drugi raz w historii będzie gospodarzem tej imprezy – poprzednio turniej odbył się w Warszawie w 2007 roku (dywizja B). Polska reprezentacja nigdy nie zdobyła medalu w elicie, ale ma na koncie dwa triumfy w dywizji B (2013, 2018). Gdynia również ma doświadczenie w organizacji dużych imprez koszykarskich, będąc gospodarzem EuroBasketu dywizji A kobiet U20 w 2009 roku, gdzie Polska zajęła 5. miejsce.

Bilety

Bilety na wszystkie spotkania dostępne są w serwisie eBilet.pl. Wejściówki na dzień meczowy dostępne są już od 15 złotych za cały dzień meczowy w obu gdyńskich halach. Dzisiejszy sparing z Litwą rozpocznie się o godz. 18.00. Wstęp na to spotkanie jest wolny.

Terminarz fazy grupowej Polaków (Polsat Plus Arena Gdynia):

13 lipca, godz. 18:00: Francja – Polska

14 lipca, godz. 18:00: Polska – Grecja

15 lipca, godz. 18:00: Polska – Serbia

Podział na grupy:

Grupa A: Polska, Francja, Grecja, Serbia

Grupa B: Niemcy, Izrael, Czechy, Włochy

Grupa C: Turcja, Hiszpania, Macedonia Północna, Belgia

Group D: Czarnogóra, Litwa, Islandia, Słowenia